Roma Joias abre 1ª loja conceito para o varejo e mira chegar a 60 unidades

A Roma Joias inaugura, oficialmente, nesta sexta-feira (2), sua primeira loja conceito exclusiva para o varejo, no shopping RioMar, em Fortaleza

De acordo com o presidente do Grupo Roma, o cearense Henrique Lima, a loja representa um marco no plano estratégico de expansão do grupo, que pretende chegar a 60 lojas em cinco anos. A ideia é ter, ao menos, uma flagship store em cada capital.

“Esta loja é especial por ser a primeira de varejo da marca”, comentou Lima.

Com 30 anos de atuação no mercado de semijoias, o empresário lançou a grife Roma, de fabricação própria, em dezembro do ano passado, com um investimento de R$ 15 milhões.

A empresa conta com 5 mil revendedoras no Ceará.