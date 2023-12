Restaurantes do Ceará projetam faturamento 7% maior na alta estação

Os restaurantes do Ceará estão otimistas para esta alta estação e projetam faturamento 7% maior em relação a igual período do ano passado, conforme estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Com os efeitos danosos da pandemia no retrovisor, o setor, um dos que mais sofreu durante a crise sanitária, está engrenando marchas mais potentes, com muitas empresas mirando expansão.

Veja também

Um dos grupos que está investindo diante desse cenário positivo é o Austin, que planeja abrir 3 novos negócios em 2024. "Percebemos uma grande oportunidade de expandir, e 2024 foi o ano escolhido para isso”, afirma Daniel Meireles, CEO da empresa, que opera 4 casas em Fortaleza.

Entre os empreendimentos a serem inaugurados está um restaurante rooftop na Aldeota, previsto para o início do próximo ano.

Segundo a empresa, o novo negócio deverá atrair 100 mil pessoas por ano e ampliar em 30% o faturamento do grupo. Estão sendo gerados 200 empregos diretos e indiretos para a operação.

Dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC) apontam que o setor de alimentação, em todo o Brasil, vai girar R$ 68 bilhões durante a alta temporada.

“Desde o fim da pandemia, diversos empreendimentos voltados para o setor alimentício foram inaugurados na capital, trazendo inovações variadas e isso se tornou um grande atrativo para os turistas. Com o crescimento na demanda, houve, consequentemente, um aumento na geração de empregos no setor e a movimentação crescente da economia local”, analisa o consultor empresarial Wosley Nogueira.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil