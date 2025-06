Quais as cidades campeãs da CLT no mês recorde de empregos no Ceará

No mês de abril com geração recorde de empregos, com mais de 9 mil postos preenchidos e salto de 65% sobre igual mês de 2024, algumas cidades cearenses se destacaram na criação de vagas CLT. Veja o ranking ao fim da matéria.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, apontam que Fortaleza acelerou a abertura de vagas, superando 5 mil de saldo positivo (diferença entre contratações e desligamentos), o segundo melhor resultado do Nordeste, ligeiramente abaixo de Recife.

Nos últimos anos, a economia fortalezense se consolidou como a mais forte da região, fazendo a cidade se tornar também o maior polo de empregos formais do Nordeste. Essa liderança tende a seguir firme pelos próximos anos, tendo em vista a chegada investimentos em diversos setores, como varejo, serviços e financeiro.

Domínio da RMF

As estatísticas, contudo, apontam que outras cidades estão prosperando na absorção de mão de obra formal, sobretudo na Região Metropolitana. Das 10 principais geradoras de empregos em abril, 8 estão na RMF. Os pontos fora da curva são Barbalha e Iguatu, únicas representantes do interior.

Na segunda posição do ranking estadual, figura Horizonte, com 460 novas carteiras assinadas naquele mês, puxada pela indústria. Em seguida, aparece Caucaia, outra economia pujante da RMF.

Com forte vocação industrial, Maracanaú também se destaca nesse rol, superando 400 vagas e ocupando a quarta posição, seguida por Eusébio.

Vocação industrial e logística

São Gonçalo do Amarante, com a pujança produtiva do Complexo do Pecém, também figura no Top 10. O Município, aliás, vem investindo em qualificação profissional para elevar a inserção de jovens no mercado de trabalho, aproveitando a cadeia industrial da área.

Na lista das 10 principais geradoras de empregos do Ceará, consta ainda Itaitinga. O DNA econômico da cidade vem mudando ao longo dos últimos anos, especialmente voltando-se para a logística e indústria, o que potencializou a abertura de empregos para a população local. Em maio, o Município chegou a promover uma feira de empregos para preencher 200 vagas.

Ranking de geração de empregos - Abril/2025