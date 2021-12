PwC abre escritório em Fortaleza no início de 2022

A PwC, gigante global de auditoria e consultoria, está finalizando a implementação de um escritório físico em Fortaleza, o primeiro da empresa.

No primeiro trimestre de 2022, o projeto estará finalizado, informa Vinícius Rego, sócio da PwC Brasil.

Com a chegada da empresa, Fortaleza terá escritórios de todos os integrandes do chamado Big Four do setor: Ernst & Young (EY), KPMG, Deloitte e PwC.

Investimento e empregos

O investimento para o novo escritório será de R$ 1,5 milhão. Até a metade do ano que vem, a empresa projeta estar com um quadro de 15 funcionários na capital, número que pode crescer, como antecipa Vinícius Rego.

Há, inclusive, oportunidades abertas para Fortaleza. Interessados devem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa.

Diante do ecossistema econômico, político e de governança que o Ceará vem apresentando nos últimos anos, o executivo diz que as perspectivas são alvissareiras.

"Não me surpreenderia se o Ceará ganhar uma proeminência ainda maior nos próximos anos", avalia, pontuando, inclusive, que o Estado tem potencial para se tornar o maior PIB do Nordeste em 10 anos.

Em Fortaleza, a PwC está mirando, principalmente, os setores de energias renováveis, infraestrutura, alimentos e saúde.

Está no radar também a onda de investimentos em hidrogênio verde e energia eólica offshore que chegará ao Ceará nos próximos anos.