Proenergia Summit 2024 reforça protagonismo do Ceará na transição energética

Especialistas discutirão, em Fortaleza, as oportunidades e desafios contemporâneos para a transição energética, incluindo eixos como geração, transmissão, armazenamento e comercialização de energia, mudanças climáticas, regulação, políticas públicas, mercado, investimentos, H2V, offshore, cidades inteligentes.

Sob o macrotema “O Mundo da Energia acontece aqui!”, o Proenergia Summit 2024, promovido pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e com o Sebrae, será realizado nos próximos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

“Ano após ano, o Proenergia tem se consolidado como um dos mais importantes eventos do setor, em nível internacional. Isso muito nos orgulha, pois temos consciência da relevante contribuição que estamos dando não apenas para o crescimento e dinamismo da economia regional e nacional, mas, também, para o processo de descarbonização global, em tempos de enfrentamento da crise climática. Também por isso, a sustentabilidade está presente em todos as discussões apresentadas ao público”, destaca o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz.

Nomes confirmados

Já foram anunciadas as participações do presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), João Henrique de Araújo Franklin Neto, que irá participar da solenidade de abertura do evento ao lado de outras autoridades, além de empresas como a bp, Ceneged, B&Q Energia e a Cosampa. Outras empresas nacionais e multinacionais estão em processo de fechamento de parceria.

A expectativa é receber 4 mil pessoas, que terão à disposição palestras técnicas e debates, englobando rodadas de negócios, espaços para startups, exposições comerciais, podcasts e espaços interativos, em um ambiente de negócios e networking qualificado, dada a alta capacidade do Estado na atração de investimentos.

Mais informações no site do evento e nas redes do sindicato (@sindienergiaceara).