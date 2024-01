Preço da gasolina no Ceará varia até 80 centavos entre cidades; veja valores

Neste início de 2024, os motoristas cearenses se deparam com preços bastante divergentes dentro do Estado. A variação entre as diferentes regiões chega a 80 centavos por litro, com base em informações da ANP (Agência Nacional do Petróleo), coletadas na primeira semana de janeiro.

A cotação mais baixa do Ceará foi registrada em Juazeiro do Norte, onde o litro sai, em média, por R$ 5,41. Já na outra ponta, em Itapipoca, cobra-se o valor mais elevado, com o valor médio de R$ 6,21 - 80 centavos acima, quase 15% a mais.

Entre as cidades pesquisadas, Itapipoca é a única em que o preço ultrapassa a barreira dos R$ 6.

Em Fortaleza, a gasolina é vendida, em média, por R$ 5,97.

Ranking da gasolina por cidade

Juazeiro do Norte: R$ 5,41 Crato: R$ 5,47 Crateús: R$ 5,63 Canindé: R$ 5,83 Caucaia: R$ 5,90 Limoeiro do Norte: R$ 5,90 Icó: R$ 5,92 Fortaleza: R$ 5,97 Maracanaú: R$ 5,97 Iguatu: R$ 5,98 Itapipoca: R$ 6,21



















Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil