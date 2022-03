Polo Químico de Guaiúba inaugura primeira empresa, com investimento de R$ 10 milhões

O Polo Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), inaugura, no dia 17, a primeira empresa do complexo industrial, a IntraPlast.

A fábrica de 5 mil metros quadrados, que gerou pelo menos 70 empregos, produzirá embalagens para bolos e pães.

Inaugurado em junho de 2018, com investimentos de R$ 4 milhões do Estado, o polo abrigará mais de 20 indústrias, que deverão aportar cerca de R$ 77 milhões em investimentos e gerar dois mil empregos diretos no município. Outras três indústrias estão em processo de instalação no local.