Com investimento de R$ 6 milhões, parque solar vai abastecer prédios públicos em Cariré

O município de Cariré, no interior do Ceará, está investindo R$ 6 milhões na construção de um parque de energia solar.

A energia produzida pela usina será usada para abastecer todos os equipamentos públicos do Município, como escolas, creches e unidades de saúde, em uma estratégia semelhante ao que vem sendo feito em Fortaleza e no próprio Governo do Estado.

Foto: Divulgação

Segundo o prefeito Antônio Martins, o empreendimento vai permitir uma economia de até R$ 180 mil por mês nas despesas de energia, ao longo de 25 anos. "Com isso, vai sobrar recursos para investirmos na saúde e na educação", diz o gestor.

A usina terá capacidade de 1,2 MW e contará com 2 mil placas solares, dos quais 1,6 mil já estão instalados. O investimento está sendo realizado com recursos próprios do caixa municipal.

