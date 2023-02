Número de franquias no Ceará cresce 12%; setor fatura R$ 4,4 bilhões

O Ceará acompanhou os bons resultados do mercado nacional de franchising em 2022. O setor registrou crescimento de 11% no faturamento geral das redes de franquias no Estado e chegou a R$ 4,4 bilhões no ano passado.

Houve também expansão de 12% no número de unidades. Com isso, já são mais de 3,9 mil operações de franquias em todo o Estado. Os dados são da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Os segmentos que obtiveram as maiores elevações no faturamento foram os de entretenimento/lazer (96,4%), alimentação (43,6%) e casa e construção (34,9%).

Já em relação ao crescimento das operações, destaque para serviços, saúde, beleza e alimentação.

Empregos

O setor empregou 18% mais pessoas no Ceará em 2022. São 33 mil profissionais trabalhando em franquias, um acréscimo de 5,3 mil trabalhadores em relação a 2021.

Em todo o Nordeste, o mercado de franquias faturou mais de R$ 31 bilhões em 2022, o que representa um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o número de unidades de franquias nordestinas cresceu 7,6%, chegando a 26.809 mil operações.

RANKING NACIONAL DAS FRANQUIAS (NÚMERO DE LOJAS)

CACAU SHOW: 3.763 O BOTICÁRIO: 3.687 MCDONALD´S: 2.595 COLCHÕES ORTOBOM: 2.373 ODONTOCOMPANY: 1.998 SUBWAY: 1.861 AM/PM: 1.774 SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS: 1.755 LUBRAX +: 1.711 ÓTICAS CAROL: 1.460

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil