Nova edição do evento Cresce Ceará discute oportunidades para o comércio exterior

Vem aí a 2ª edição do Cresce Ceará, promovido pelo Diário do Nordeste. Neste ano, o evento discutirá os desafios e potencialidades do comércio exterior.

Em um cenário global de bruscas mudanças e intenso dinamismo, a ideia é estimular o debate entre autoridades, empresários e especialistas de um segmento estratégico para a economia cearense.

No ano passado, o Cresce Ceará recebeu grandes nomes do empresariado e contou ainda com a presença do governador Elmano de Freitas. Os temas abordados foram relacionados à energia e agronegócio.

Em 2025, o evento se consolida no calendário dos tomadores de decisão do Estado. Data e programação serão divulgadas em breve. As inscrições serão gratuitas.