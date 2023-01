Nova atração do North Shopping Jóquei vai gerar 450 empregos

O North Shopping Jóquei está construindo uma nova atração de lazer e gastronomia, em uma área ao ar livre que ocupa 5 mil metros quadrados.

Chamado de Quintal do Jóquei, o novo empreendimento vai gerar 450 empregos, entre diretos e indiretos.

A inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano. Entre as opções gastronômicas confirmadas está o Carneiro do Ordones.

“Faltava no mercado de Fortaleza um espaço assim e nós vamos oferecer isso em comemoração aos 10 anos do North Shopping Jóquei. Um verdadeiro presente para a região. O Quintal do Jóquei será um marco e contemplará toda a família com um novo e moderno lugar de convívio, proporcionando a construção de memórias afetivas e conexões”, diz Rodolfo Cardoso, superintendente do North Shopping Jóquei.

Ocupação e crescimento nas vendas

Tanto o North Shopping Fortaleza, localizado na Av. Bezerra de Menezes, como a unidade Jóquei, celebraram bons resultados em 2022, consolidando a recuperação do varejo após o período de severas perdas na pandemia.

Com um crescimento de 12% nas vendas no ano passado, o North Shopping Fortaleza registrou 40 novas operações, incluindo Coco Bambu, Natura, Santa Lolla, entre outros. A taxa de ocupação foi de 99%.

Segundo Paulo Alencar, superintendente do empreendimento, a expectativa para 2023 é abrir mais de 30 novas lojas. Lupo, CVC e Noélia já estão em obras.

