Nordeste tem mais de 10 mil vagas de emprego abertas; veja cargos e salários

Os estados do Nordeste estão com 10,9 mil vagas abertas, de acodo com pesquisa da plataforma de recrutamento Empregos.com.br.

A região concentra 7% da oferta de trabalho no País, conforme o levantamento. Os cargos com mais oportunidades são:

Vendedor: 865 vagas

Estagiário: 518

Auxiliar administrativo: 195

Consultor comercial: 75

Atendente: 63



Confira os salários médios para os principais cargos

Vendedor: R$ 1.595

Estagiário: R$ 860

Cnsultor comercial: R$ 1.500

Atendente: R$ 1.275.

As vagas podem ser buscadas no site da empresa.