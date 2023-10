Multiverso compra mais duas escolas em Fortaleza e chega a cinco unidades

A Rede Multiverso Educação adquiriu, neste mês de outubro, mais duas escolas em Fortaleza. Foram incorporados à marca o Colégio Teles - que vai virar Multiverso Passaré - e o Centro Educacional Moranguinho (Multiverso Panamericano), duas escolas com mais de 30 anos de história.

Com as aquisições, a rede chega a cinco escolas. O plano de expansão prevê atingir 15 unidades em cinco anos, com faturamento de R$ 100 milhões.

No mercado desde o fim do ano passado, a empresa cearense tem como modelo de negócio a absorção de escolas de bairros em Fortaleza e na Região Metropolitana.

As novas aquisições somam 500 alunos e mais de 80 colaboradores à companhia, cuja carteira de estudantes saltou de 1.000 para 1.700 alunos nos últimos meses. A marca deve começar 2024 superando os 2.000 alunos.

“Quando chegamos às escolas, respeitamos e entendemos a história delas, a relação com as famílias, alunos e educadores e, em parceria com todos, imprimimos melhorias em infraestrutura, eficiência operacional e no contexto pedagógico, ampliando, inclusive, o portfólio com novos serviços, tais como ensino em tempo integral, esportes e inglês, a depender da unidade”, explica Fernando Pontes, CEO da Rede Multiverso.

