Morre empresário Roger Amorim, fundador da Ceamar Pescados

Faleceu, nessa terça-feira (21), o empresário Roger Amorim, fundador da Ceamar Pescados, aos 52 anos, comunicou a empresa nesta quarta (22).

A missa de corpo presente será realizada às 14h, na Funerária Ternura. O sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério Parque da Paz.

Em nota, o Sindialimentos manifestou profundo pesar pelo falecimento. "Sua trajetória deixa um legado de trabalho, simplicidade, visão empreendedora e contribuição relevante para o fortalecimento da indústria de alimentos e do setor de pescados no Ceará", publicou a entidade.