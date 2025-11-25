Minalba lança nova identidade visual com foco em hidratação saudável

A Minalba anunciou ao mercado o lançamento de seu novo posicionamento e identidade visual. Segundo a companhia, integrante do Grupo Edson Queiroz, a atualização traz elementos que destacam pureza, leveza e a origem natural da água.

O lançamento foi realizado durante o Desafio Minalba, corrida promovida pela marca, em São Paulo, no último domingo (23).

O novo design foi desenvolvido pela Baars Creative Design. Já o conceito de comunicação é assinado pela agência Mulato.

Referência nacional

Com mais de 45 anos de história, a marca é referência em águas minerais de origem no Brasil. O foco nesse novo momento é "liderar um movimento de hidratação mais saudável, natural e conectada ao bem-estar cotidiano".

A nova fase destaca reposicionamento estratégico que valoriza a água enquanto produto natural, de qualidade e origem única. Proveniente de Campos do Jordão, cidade mais alta do Brasil, a Minalba busca reforçar sua essência como "água de montanha, pura e equilibrada".