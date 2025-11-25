Minalba lança nova identidade visual com foco em hidratação saudável
Lançamento foi realizado durante o Desafio Minalba, corrida promovida pela marca, em São Paulo.
A Minalba anunciou ao mercado o lançamento de seu novo posicionamento e identidade visual. Segundo a companhia, integrante do Grupo Edson Queiroz, a atualização traz elementos que destacam pureza, leveza e a origem natural da água.
O lançamento foi realizado durante o Desafio Minalba, corrida promovida pela marca, em São Paulo, no último domingo (23).
O novo design foi desenvolvido pela Baars Creative Design. Já o conceito de comunicação é assinado pela agência Mulato.
Referência nacional
Com mais de 45 anos de história, a marca é referência em águas minerais de origem no Brasil. O foco nesse novo momento é "liderar um movimento de hidratação mais saudável, natural e conectada ao bem-estar cotidiano".
A nova fase destaca reposicionamento estratégico que valoriza a água enquanto produto natural, de qualidade e origem única. Proveniente de Campos do Jordão, cidade mais alta do Brasil, a Minalba busca reforçar sua essência como "água de montanha, pura e equilibrada".
“A saúde ganhou um novo lugar na vida das pessoas. Hoje, cuidar do corpo e da mente é um símbolo de bem-estar real. liderar esse movimento, mostrando que água não é tudo igual. Nosso novo posicionamento traduz esse dinamismo e reforça o elo entre a natureza e o bem-estar. A água é mais do que hidratação: é energia, presença e movimento”, destaca Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil.