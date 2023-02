Metaverso foi exagero, mas ChatGPT é promissor, diz fundador do Grupo Stefanini

O fundador e CEO do Grupo Stefanini, Marco Stefanini, acredita que o ChatGPT veio para ficar, diferentemente do metaverso, que, segundo ele, acabou recebendo atenção exagerada do mercado e, desde então, não vingou.

"O ChatGPT não é hype. É bastante promissor. O desafio (dos negócios) será combinar a base de dados forte dessa inteligência artificial com a base de conhecimento da empresa. Sem exageros, ele poderá ser utilizado pelas empresas, combinado a outros canais", avalia o especialista.

O executivo foi o primeiro convidado do ciclo de debates do Lide Ceará (Grupo de Líderes Empresariais) em 2023. Nesta terça-feira (14), no Hotel Gran Marquise, ele expôs suas projeções e análises sobre o setor de tecnologia, onde atua há mais de 30 anos.

Fundado no Brasil, o Grupo Stefanini oferece soluções tecnológicas para empresas, em segmentos como transformação digital, inteligência artificial, automação, análise de dados e cibersegurança. Possui 32 mil colaboradores em 41 países.

Ressaca e amadurecimento

O empresário afirma que o setor de tecnologia passou por uma "ressaca" em 2022, após um período de excessos e distorções; e, em 2023, deve atravessar um processo de amadurecimento, ajustando erros e deformidades dos últimos anos, quando houve uma explosão descontrolada de investimentos na área. "Teve empresa que saiu comprando um monte de startups desenfreadamente e depois sofreu prejuízo", lembra Stefanini.

Para ele, uma questão crucial às empresas - de todos os setores - em relação à tecnologia é encontrar um ponto de equilíbrio entre desenvolver internamente as soluções, adquirir produtos e buscar parceiros. Como explica Stefanini, não há fórmula única, pois é necessário considerar as particularidades de cada empreendimento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil