M. Dias Branco investe em ciência de dados para otimizar operações

A M. Dias Branco está investindo em ciência de dados para aprimorar sua produção. Em parceria com a startup ST-One e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a empresa está utilizando tecnologia avançada para prever e corrigir falhas na fabricação de margarina, aumentando a eficiência.

A ação permite à M. Dias Branco antecipar problemas, como falhas no processo de destilação de óleo, e ajustar a operação antes que impactem a produção.

O projeto de otimização da produção de margarina foi dividido em três etapas: coleta e análise de dados, criação de modelos matemáticos preditivos e testes com novos dados.

“Essa sinergia entre indústria e academia é fundamental para o avanço tecnológico do país. Ao aplicar as pesquisas da UFMG no contexto real da fábrica, conseguimos aprimorar os processos da M. Dias Branco e abrir novas portas para inovação no setor alimentício”, destaca Guilherme Francescon Cittolin, sócio-fundador da ST-One.