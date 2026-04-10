Litoral do Ceará ganhará resort de luxo de R$ 500 milhões com foco em kitesurfe

O litoral leste do Ceará ganhará mais um resort de luxo, com investimento previsto de R$ 500 milhões. O empreendimento será construído em Fortim, com foco no crescimento do turismo de kitesurfe, no qual o Estado já é referência.

O resort integra o plano de expansão de um grupo hoteleiro francês no Brasil, que também mira Gramado (RS).

"A escolha desta localização reflete uma combinação estratégica entre acessibilidade, beleza natural, qualidade dos ventos e forte vocação turística internacional", afirmou Janyck Daudet, CEO do Club Med a esta Coluna.

O resort terá mais de 300 quartos. A estrutura incluirá escola de kitesurfe, piscinas, wellness e spa, gastronomia, esportes náuticos e kids club, no modelo all-inclusive com o qual a marca já opera.

Geração de empregos

Segundo a empresa, são estimados em torno de 400 empregos diretos e 200 indiretos, com efeito também em fornecedores locais, mobilidade, gastronomia e comércio.

O empreendimento está na fase de desenvolvimento executivo, licenciamento e elaboração do masterplan. As obras ainda não foram iniciadas. O cronograma prevê a entrega entre o fim de 2028 e o início de 2029.

O resort é mais um que ataca o potencial do turismo atrelado ao kite no Ceará, de olho em tíquetes mais elevados de visitantes europeus. O próprio município de Fortim já possui outras redes estrangeiras com hotéis de alto padrão instalados.