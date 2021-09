Leilão tem imóveis com lances a partir de R$ 25 mil no Ceará e outros 10 estados

O banco Santander vai leiloar 105 imóveis em 11 estados, com lances iniciais que vão de R$ 25 mil a R$ 6,9 milhões. O leilão ocorre no dia 16 de outubro, às 10h, e terá intermédio da Sold Leilões, do Grupo Superbid.

As ofertas podem ser feitas via lances online. Entre as opções de arremate estão:

Casas

Apartamentos

Imóveis comerciais

Terrenos

Os estados participantes são Ceará, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal.

No Ceará, entre os imóveis disponíveis, há um apartamento de 170 m² e 3 quartos no Dionísio Torres, em Fortaleza, com lance inicial de R$ 307.725,00, um desconto de 38% sobre o valor de avaliação; e um apartamento de 50 m² em Aquiraz, a partir de R$ 214.500, com deságio de 34%.

No total, o Ceará tem sete imóveis incluídos no leilão, com valor inicial de R$ 109.800.

Legenda: Imóvel em Aquiraz está entre os leiloados Foto: Divulgação

Veja o edital do certame no site da organizadora ou na plataforma do banco.

O menor lance entre os bens do leilão é para um salão comercial em Salvador (BA), por R$ 25 mil.

Já o maior, de R$ 6,9 milhões, refere-se a uma casa de condomínio com 1.539 m², na cidade do Rio de Janeiro.

Conforme o Santander, todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. O pagamento varia conforme o tipo do imóvel. Para os residenciais, exceto terrenos, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.