Latam amplia em 71% a oferta de assentos em voos no Ceará

A Latam registrou, em 2022, crescimento de 31% na oferta de assentos em voos no Nordeste, no comparativo com 2021. No Ceará, a ampliação foi ainda mais forte, de 71% no período.

O avanço na região se deu principalmente pela abertura de novas rotas e de quatro novos destinos no fim de 2021: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista e Petrolina. Esses locais receberam 354 mil passageiros no primeiro ano de operação, com uma média de 82% de ocupação dos voos.

Nos 16 aeroportos do Nordeste em que opera, a Latam transporte um total de 9,2 milhões de passageiros por ano. Destes, 2,7 milhões são no Ceará.

Voos extras

Nesta alta temporada (de 1º de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023), a Latam opera 1.352 voos extras no Nordeste. Os principais incrementos foram planejados para as seguintes rotas:

Guarulhos-Recife (107 voos extras)

Guarulhos-Porto Seguro (89 voos extras)

Guarulhos-João Pessoa (79 voos extras)

Congonhas-Porto Seguro (65 voos extras)

Brasília-Recife (60 voos extras)

Guarulhos-Jericoacoara (58 voos extras)

Guarulhos-Petrolina (57 voos extras)

Guarulhos-Teresina (55 voos extras)

Congonhas-Maceió (54 voos extras)

Guarulhos-Aracaju (53 voos extras)

Guarulhos-Fortaleza (51 voos extras).

