Junior Achievement Ceará celebra 18 anos e soma mais de 240 mil jovens beneficiados

Com uma série de conquistas sociais, a Junior Achievement Ceará chegou aos 18 anos de atuação no Estado. Fundada em 2005, a Organização já atingiu mais de 240 mil jovens e 127 cidades por meio de programas que estimulam o empreendedorismo, a educação e a qualificação profissional.

Nesta quarta-feira (6), um evento, realizado no Pipo Restaurante, com representantes das empresas mantenedoras e gestores das instituições parceiras da JA, celebrou a maioridade da Organização.

"Nesses 18 anos, a JA Ceará se transformou num farol de oportunidades para mais de 243 mil alunos e 6 mil orientadores em 127 cidades. Uma história marcada por parcerias sólidas, onde empresas comprometidas e instituições visionárias foram pilares fundamentais para impulsionar seus programas educacionais", destacou Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Diretor da JA Ceará, em seu discurso na solenidade comemorativa.

"A JA alcançou uma profundidade que a gente não tem noção. O nosso Ceará representa 20% de todo o alcance da Junior Achievement no Brasil", comentou Aline Ferreira, presidente do Conselho Consultivo da JA Ceará.

O evento contou ainda com palestra do poeta Bráulio Bessa e apresentação da Camerata da Unifor.

Histórico

Globalmente, a Junior Achievement atua desde 1919, levando conhecimento sobre empreendedorismo, educação financeira e o mercado de trabalho em mais de 100 países alcançados. No Brasil, são 40 anos de história, com mais de 6 milhões de experiências de aprendizagem.

No Ceará, a JA oferece programas educativos voltados para o empreendedorismo, beneficiando crianças, adolescentes e adultos em parceria com o Governo do Estado do Ceará, por meio das Secretarias da Educação (Seduc) e Proteção Social (SPS).

Entre as empresas e instituições parceiras estão Colégio Ari de Sá Cavalcante, IAX Imobiliária, Esmaltec Eletrodomésticos, Grupo Aço Cearense, Hapvida NotreDame Intermédica, Minalba Brasil, Nacional Gás, North Shopping Fortaleza, 3 Corações, Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), TV Verdes Mares e Fundação Edson Queiroz (Unifor).