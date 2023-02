Ives Castelo Branco será o novo presidente do Ibef Ceará

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-CE) será presidido por Ives Castelo Branco no biênio 2023 e 2025. Na noite desta quarta-feira (8), ele foi indicado, por unanimidade, ao comando da entidade.

Ives ocupava o cargo de vice-presidente do Ibef e sucederá Renata Paula Santiago.

“Sinto-me muito motivado para assumir o cargo e contribuir com o Instituto e seus associados. Temos o propósito de dar seguimento ao que vem sendo feito, promovendo debates, conectando e compartilhando conhecimentos”, destaca o executivo.

Para Renata Paula Santiago, a indicação de Ives Castelo Branco é assertiva pelo fato de o executivo já possuir uma longa atuação no Ibef, tendo contribuído com as últimas gestões de forma efetiva. “Trata-se de um ibefiano com muita contribuição com a nossa entidade. Ives terá uma atuação profícua, dando continuidade às ações e avançando também em benefício da classe executiva cearense e de toda a sociedade”, avalia.

Formado em Administração de Empresas pela UFC, Castelo Branco possui MBA em finanças pelo IBMEC, MBA em Gestão Empresarial pela FGV-Fundação Getúlio Vargas e 27 anos de carreira em Bancos.

Sua trajetória teve início em 1996 no Banco Dibens S/A, que pertencia ao grupo Rodobens e foi adquirido pelo Unibanco. Em 1999 passou pelo Banco Mercedes Benz S/A, instituição financeira da montadora Mercedes Benz S/A. De 2006 até o momento está no Banco Guanabara S/A, Banco múltiplo, Instituição financeira que pertence ao Grupo Guanabara, exercendo o cargo de Superintendente Comercial.