Itaú amplia microcrédito em mais de 180% no Nordeste

Completando dois anos de sua nova atuação no microcrédito, por meio de autônomos e parceiros, o Itaú registrou aumento de 186% na contratação do produto no Nordeste, região que possui historicamente boa adesão a essa modalidade.

“Cada cliente que atendemos com o Microcrédito do Itaú é mais que um número para nós, vemos como histórias potentes de pessoas que dia após dia constroem suas experiências e jornadas individuais. E saber que, de certa forma, estamos presentes para apoiá-las é muito gratificante para nós”, comenta Marcos Paulo, superintendente de Microcrédito no Itaú Unibanco.

Veja também

O dinheiro empregado beneficia a economia de comunidades locais, inclusive no Ceará, e acaba por dinamizar o mercado de trabalho.

“Comecei a empreender há mais ou menos dois anos como vendedora de cosméticos e agora com o início das comemorações de Natal, onde as pessoas buscam presentes para a família ou amigo secreto de fim de ano, tive que aumentar meu estoque e contratar novas pessoas para me ajudar com o aumento da demanda e isso só foi possível depois de contratar o microcrédito já em novembro”, conta Serajane Souza, microempreendedora de Canindé.





Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil