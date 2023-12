IPVA 2024: Veja calendário de pagamentos no Ceará

Os contribuintes cearenses poderão emitir o boleto para pagamento do IPVA 2024 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) a partir do dia 2 de janeiro, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), que divulgou nesta quarta-feira (27) o calendário de pagamentos.

O vencimento da cota única, que garante 5% de desconto aos motoristas, será no dia 31 de janeiro. Quem optar por parcelar o imposto pode pagá-lo em até cinco vezes, com a última data de vencimento para 10 de junho.

Calendário do IPVA 2024

Cota Única: 31/1

1ª parcela: 8/2

2ª parcela: 8/3

3ª parcela: 8/4

4ª parcela: 8/5

5ª parcela: 10/6

Este é o terceiro ano em que os contribuintes participantes do programa Sua Nota Tem Valor podem contar com até 5% de desconto, chegando a 10% se o imposto for pago em cota única.

Neste ciclo, o imposto terá redução média de 4,5%, após dois anos de altas por conta da valorização dos automóveis no mercado, decorrente da pandemia.

Quem tem direito à isenção

Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topics, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Com uma frota de 2,18 milhões de veículos, o Estado prevê arrecadar em torno de R$ 1,74 bilhão.