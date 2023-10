Hidrogênio verde: Delegação alemã vem ao Ceará em busca de oportunidades

Executivos e integrantes de associações da Alemanha voltadas ao mercado de hidrogênio verde virão ao Ceará neste mês para discutir oportunidades de cooperação e negócios bilaterais.

A delegação é organizada pela Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São Paulo) no âmbito do projeto H2Brasil, que integra a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável e é implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e financiado pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha.

A missão empresarial promoverá visitas técnicas e reuniões de negócios no Ceará e em São Paulo. O foco é disseminar o potencial brasileiro no suprimento de hidrogênio verde em uma cadeia de valor global e fomentar o diálogo entre os representantes de associações dos Governos do Brasil e da Alemanha.

A delegação é composta por representantes da NRW.Energy4Climate, agência de fomento de energias renováveis do estado da Renânia Vestfália; CAMPFIRE, consórcio para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de conversão e armazenamento de energia baseadas em amônia verde; RWE TI, subsidiária da RWE, quinta maior geradora de energia da Europa; Hydrogen Hamburg, cluster de hidrogênio verde da região Hamburgo; Ministério da Economia, Transporte, Construção e Digitalização da Baixa Saxônia, com um representante do departamento de matérias-primas, questões energéticas da economia e grandes projetos industriais.

Programação

A missão terá início no Ceará na segunda-feira (16), dia no qual o grupo visitará a planta da EDP no Complexo do Pecém.

Na agenda, consta ainda visita ao Complexo, que oferece grandes oportunidades para a exportação de derivados de hidrogênio verde, como amônia e metanol.

O grupo também conhecerá o Centro de Competência de Transição Energética do instituto SENAI do Ceará.

Nos dias 18 e 19, a delegação participará do evento Hydrogen Dialogue Latin America, em São Paulo, uma iniciativa da NürnbergMesse Brasil, Hiria, Guia Marítimo e AHK São Paulo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil