Hapvida oficializa novo comando; veja nomes da diretoria
Mudança na diretoria já havia sido anunciada no fim do ano passado. Novo CEO assume no fim do mês.
Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:31)
Em meio ao derretimento de suas ações, a Hapvida anunciou ao mercado sua nova estrutura de C-Level, com renovação da diretoria executiva.
Como parte do processo sucessório que já havia sido previamente anunciado, Luccas Adib, que foi indicado para ocupar a posição de CEO da companhia, assume oficialmente em 30 de abril, enquanto Jorge Pinheiro, atual CEO, foi indicado para a presidência do Conselho de Administração.
Veja a nova composição da diretoria
- Lucas Garrido — Vice-presidente de Finanças (CFO)
- Fabiane Reschke — Vice-presidente Jurídica (CLO)
- Felipe Nobre — Vice-presidente de Estratégia, M&A e Relações com Investidores
- Felipe Araújo — Vice-presidente de Pessoas
- Gianfranco Lucchesi — Vice-presidente de Planos Premium
- Bruno Pinto — Vice-presidente de Relacionamento Médico e Sinistro
- Daniel Vidotti — Vice-presidente de Tecnologia (CIO)
- Nicolau Camargo — Vice-presidente de Clientes
- Bernardo Marotta — Diretor Executivo de Marketing (CMO)
- Lucas Santos — Diretor Executivo de Engenharia (CTO)
- Alexandre Ribeiro — Diretor Executivo de Controles Internos, Riscos e Prevenção à Fraude
Assuntos Relacionados