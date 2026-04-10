Hapvida oficializa novo comando; veja nomes da diretoria

Em meio ao derretimento de suas ações, a Hapvida anunciou ao mercado sua nova estrutura de C-Level, com renovação da diretoria executiva.

Como parte do processo sucessório que já havia sido previamente anunciado, Luccas Adib, que foi indicado para ocupar a posição de CEO da companhia, assume oficialmente em 30 de abril, enquanto Jorge Pinheiro, atual CEO, foi indicado para a presidência do Conselho de Administração.

Veja a nova composição da diretoria