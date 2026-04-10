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Hapvida oficializa novo comando; veja nomes da diretoria

Mudança na diretoria já havia sido anunciada no fim do ano passado. Novo CEO assume no fim do mês.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:31)
Victor Ximenes
Foto: Divulgação
Em meio ao derretimento de suas ações, a Hapvida anunciou ao mercado sua nova estrutura de C-Level, com renovação da diretoria executiva.
 
Como parte do processo sucessório que já havia sido previamente anunciado, Luccas Adib, que foi indicado para ocupar a posição de CEO da companhia, assume oficialmente em 30 de abril, enquanto Jorge Pinheiro, atual CEO, foi indicado para a presidência do Conselho de Administração.

Veja a nova composição da diretoria

  • Lucas Garrido — Vice-presidente de Finanças (CFO) 
  • Fabiane Reschke — Vice-presidente Jurídica (CLO) 
  • Felipe Nobre — Vice-presidente de Estratégia, M&A e Relações com Investidores 
  • Felipe Araújo — Vice-presidente de Pessoas 
  • Gianfranco Lucchesi — Vice-presidente de Planos Premium 
  • Bruno Pinto — Vice-presidente de Relacionamento Médico e Sinistro 
  • Daniel Vidotti — Vice-presidente de Tecnologia (CIO) 
  • Nicolau Camargo — Vice-presidente de Clientes 
  • Bernardo Marotta — Diretor Executivo de Marketing (CMO) 
  • Lucas Santos — Diretor Executivo de Engenharia (CTO) 
  • Alexandre Ribeiro — Diretor Executivo de Controles Internos, Riscos e Prevenção à Fraude 
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