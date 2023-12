Hapvida abre mais de 1,2 mil vagas de emprego em Fortaleza

A Hapvida NotreDame Intermédica informou que está com mais de 1,2 mil vagas de emprego abertas em Fortaleza. As oportunidades são para cargos no setor de call center, incluindo operador e supervisor.

Interessados podem participar acessando o site de recrutamento da Hapvida. Há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).

"O call center, geralmente, é o primeiro emprego de muitos jovens. Oferecer essa oportunidade é proporcionar a eles uma perspectiva de aprendizado, norteamento e crescimento profissional”, explica Marcelo Galante, diretor de Atração de Talentos da empresa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil