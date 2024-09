Guanabara investe R$ 100 milhões na compra de 50 ônibus para rotas do Nordeste

Com um investimento de R$ 100 milhões, a Guanabara vai expandir sua frota com a aquisição de 50 novos ônibus double deckers (de dois andares). Os veículos, todos na configuração 100% semi-leito, serão utilizados nas rotas do Nordeste em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste.

Os novos veículos serão incorporados à frota da empresa até dezembro de 2024, reforçando as operações em rotas de longa distância.

“Estamos sempre buscando maneiras de melhorar a experiência de nossos passageiros, e a aquisição desses novos ônibus faz parte desse compromisso. Com esses veículos, queremos proporcionar ainda mais conforto e segurança nas viagens, fortalecendo nossa posição de liderança no mercado rodoviário brasileiro”, destaca Rodrigo Mont’Alverne, diretor de marketing da Guanabara para a Região Nordeste.

Os ônibus são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, poltronas reclináveis com apoio para os pés, entradas USB e telas individuais.