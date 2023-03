Grupo francês de hotéis investe em vila de luxo em Fortim

O litoral cearense continua atraindo empreendimentos de luxo. Em Fortim, destino turístico que já conta com hotéis de alto padrão, o grupo francês JMC investiu recentemente em uma vila de luxo.

A ideia do projeto, que fica em Pontal de Maceió, é oferecer aos turistas uma hospedagem com amplo espaço. Esse tipo de demanda cresceu consideravelmente após a eclosão da pandemia, e o setor hoteleiro vem se adaptando aos anseios dos consumidores.

Localizada a 300 metros do mar, a vila de luxo é uma espécie de sítio e consiste em uma casa principal, com 500 metros quadrados, além de dois bangalôs interligados ao imóvel principal e uma casa do lago, com piscina e churrasqueira. O público-alvo, portanto, é de grandes famílias e grupos de amigos de 10 pessoas. A diária custa a partir de R$ 3.700.

Os hóspedes contam com serviço de limpeza diária e um concierge exclusivo, segundo Celian Chaufour, sócio fundador do Grupo JMC.

Empregos

A empresa possui uma rede com três hotéis de alto padrão em Fortim, gerando 500 empregos diretos e indiretos na região.

Esse segmento hoteleiro, voltado a turistas de maior poder aquisitivo, vem se fortalecendo no Ceará nos últimos anos, modificando gradualmente a economia das cidades litorâneas.

