Governo aprova benefícios e mira atrair R$ 395 milhões em investimentos privados

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec) aprovou, em reunião realizada nesta semana, 89 pleitos de potenciais empresas privadas que podem gerar, no melhor cenário, R$ 395 milhões em investimentos e 2,9 mil novos empregos no Estado.

Os protocolos de intenções contemplam investimentos em 13 municípios cearenses, abrangendo segmentos como fabricação de colchões, artefatos de concreto, produtos metálicos, peças automotivas, calçados, tintas, máquinas e equipamentos, entre outros.

As regiões contempladas incluem Fortaleza e RMF, Cariri, Litoral Oeste, Maciço de Baturité e Sertão dos Inhamuns.

Convém ressaltar que os protocolos de intenções não garantem efetivamente os investimentos. Trata-se de uma manifestação de interesse firmada entre as partes, podendo ser concretizada ou não. No Ceará, a taxa de sucesso desses acordos gira em torno de 30% a 40%.

Segundo o Estado, em relação às resoluções de benefícios referentes a empresas que já operam ou estão em processo de implantação no Estado, foram aprovados mais de R$ 24 milhões em investimentos, que contemplam os setores de móveis projetados, embalagens plásticas, produtos químicos, fabricação de água de cocos, siderurgia e metalurgia. Os empreendimentos estão localizados nos municípios de Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Maracanaú, Pacatuba e Paracuru.

Em 2025, o Condec já aprovou 374 pleitos de investimentos no Estado. Ao todo, foram firmados 80 protocolos de intenções, que projetam mais de R$ 10 bilhões em recursos privados.

O que é o Condec?

O Condec é um órgão colegiado de deliberação, presidido pela Casa Civil, e composto pelo presidente da Adece e representantes das Secretarias do Desenvolvimento Econômico (SDE), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA), do Planejamento e Gestão (Seplag) e do Trabalho (SET).