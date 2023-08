Gastos de cearenses no exterior crescem 16%, diz pesquisa do Itaú

Levantamento do Itaú Unibanco aponta que os cearenses que viajaram ao exterior em julho gastaram 16% a mais em relação a igual período do ano passado.

Em média, o valor gasto nas transações relacionadas a turismo fora do país foi de R$ 1.716,54, pouco mais que o dobro do registrado nas nacionais, de R$ 804,29.

Os dados fazem parte do estudo Análise do Comportamento de Consumo, relatório que traz um panorama dos gastos dos brasileiros.

Destinos

Os Estados Unidos se destacaram como o destino onde os cearenses mais fazem compras relacionadas ao turismo, com 23% do total das transações. Em seguida, aparece Holanda (11%), Argentina (8%), República da Irlanda (7%), Reino Unido (7%), Espanha (6%), França (6%), Chile (6%), Portugal (5%), e Itália (4%).

Conforme o Itaú, a Holanda fica em destaque por ser a sede de um serviço internacional de reservas de hospedagens, bastante utilizado pelos viajantes.

"Embora as viagens dentro do Brasil ainda dominem e sejam mais acessíveis, representando 95% das transações relacionadas ao turismo, os dados sugerem um interesse crescente dos cearenses às viagens para destinos internacionais variados. O primeiro verão no hemisfério norte sem restrições de viagens também teve impacto na escolha das férias de julho”, destaca Moisés Nascimento, diretor de Dados e Analytics do Itaú Unibanco.

