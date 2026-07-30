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Fundo da Natura recruta startups no Nordeste

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Foto: Shutterstock

O Natura Ventures, fundo de Corporate Venture Capital da Natura gerido pela VOX Capital, labriu chamada para ampliar a presença de startups do Norte e Nordeste em seu portfólio.

Ao completar dois anos, o fundo estabeleceu a meta de elevar para 10% a fatia de investidas dessas regiões.

Podem se inscrever startups com CNPJ ativo no Nordeste e Norte que apresentem soluções voltadas a:

  • Sustentabilidade e circularidade;
  • Experiência do cliente (CX);
  • Venda direta;
  • Infraestrutura de tecnologia.

As inscrições ficam abertas até 30 de agosto de 2026, no site da chamada.

As startups inscritas terão acesso ao time de investimentos e às lideranças de área de negócio da Natura.

 