Fundo da Natura recruta startups no Nordeste
Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
O Natura Ventures, fundo de Corporate Venture Capital da Natura gerido pela VOX Capital, labriu chamada para ampliar a presença de startups do Norte e Nordeste em seu portfólio.
Ao completar dois anos, o fundo estabeleceu a meta de elevar para 10% a fatia de investidas dessas regiões.
Podem se inscrever startups com CNPJ ativo no Nordeste e Norte que apresentem soluções voltadas a:
- Sustentabilidade e circularidade;
- Experiência do cliente (CX);
- Venda direta;
- Infraestrutura de tecnologia.
As inscrições ficam abertas até 30 de agosto de 2026, no site da chamada.
As startups inscritas terão acesso ao time de investimentos e às lideranças de área de negócio da Natura.