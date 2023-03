Fortaleza sedia encontro internacional de mulheres empresárias representantes de 12 países

Fortaleza vai receber nesta semana o Conecte-se 2023, um encontro internacional de negócios de mulheres empresárias. O evento, que acontecerá na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), trará à Capital representantes de 12 países.

O Conecte-se 2023 é uma iniciativa conjunta do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal- MNPt e Sebrae, com o apoio de outras entidades. Segundo os organizadores, o encontro é o maior já realizado entre mulheres de negócios na Região Nordeste.

A ideia é que as empresárias discutam aqui temas relacionados à Economia Circular, inclusive economia verde e criativa. O objetivo do evento é "promover a troca de experiências para a desenvolvimento de negócios, com foco na internacionalização e tendo como base, compromissos voltados para a sororidade, afetividade, sustentabilidade e governança em um ecossistema produtivo e liderado por mulheres", segundo os organizadores.

A escolha por Fortaleza se deu pelo potencial econômico da cidade. "Esse cenário nos garante a possibilidade de relacionamentos importantes e inspiração para novos negócios, além da certeza de experiências empresariais femininas gratificantes", afirma Rijarda Aristóteles, presidente do Clube MN.Pt.

O Clube Mulheres de Negócios de Portugal está presente em 12 países de quatro diferentes continentes, contando com uma rede internacional de mais de 200 mulheres embaixadoras e 156 empreendedoras. A instituição é reconhecida por investir em Conhecimento Estratégico e Relacionamento Empresarial para promover a liberdade financeira feminina, em língua portuguesa.

Programação

A abertura oficial acontece às 9h do dia 23. Em seguida, terá início a programação com painéis sobre os seguintes temas: “Como desenvolver a mentalidade empreendedora”, “Gestão Emocional: a saúde emocional para enfrentar os desafios no empreendedorismo feminino”, “Medo de Empreender: Gestão de Riscos no Empreendedorismo”, “Como criar ou adequar processos para internacionalizar produtos e serviços”, além de duas mesas redondas. Uma sobre a “As várias faces do empreender feminino” e a outra sobre “Redes internacionais e instituições de apoio às empreendedoras”.

A programação do dia 24 será aberta com Painel “Economia Circular nas micro, pequenas e médias empresas”, seguindo-se debates sobre “Economia Criativa: Empreendedorismo multissetorial”, “Financiamento: romper barreiras de créditos para empresas lideradas por mulheres”, “Dinâmica HUMA - Em busca de Parcerias e Networking”, além das mesas redondas sobre “ESG nas Empresas - para além da retórica” e “O desafio da pequena e média empresa para a internacionalização”.

Durante os dois dias de trabalho, serão assinados documentos importantes: uma Carta Pública "Apoio às lideranças femininas na economia mundial” e a Carta Dirigida às Instituições e Governos ”Equidade de Financiamentos para Negócios liderados por Mulheres”.

Mais informações

Conecte-se 2023

Local: Fábrica de Negócios

Endereço: Av. Monsenhor Tabosa, 740 - Centro, Fortaleza - CE

Data: 23 e 24 de março (das 9h às 19h)

Inscrições no site do evento.