O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Carlos Pimentel de Matos Júnior, foi nomeado novo superintendente regional do Trabalho no Ceará. A informação consta no Diário da União de hoje, 20/03/23.

Carlos Pimentel está no Ministério há 38 anos e, ao longo desse período, já exerceu as funções de ministro, secretário executivo, assessor especial de Gestão Estratégica do Ministério e delegado regional no Ceará