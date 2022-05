Feirão Limpa Nome do Crediamigo começa hoje

Tem início nesta segunda-feira (9) o Feirão Limpa Nome Crediamigo. A ação tem como foco os microempreendedores que fizeram empréstimos no programa de microcrédito do Banco do Nordeste e estão com parcelas em atraso.

As dívidas podem ser renegociadas com novo prazo de até 24 meses e carência de até 60 dias para pagar a primeira prestação, informou o Banco. A iniciativa segue até o dia 13 de maio, com atendimento das 8h às 17h.

Os interessados em regularizar a situação podem entrar em contato com o Banco do Nordeste pelo Whatsapp do programa (85) 9973-0700 ou procurar uma unidade do Crediamigo. A lista dos locais para atendimento está no site do BNB.

O Crediamigo é o maior programa de microcrédito da América Latina e já aplicou R$96 bilhões na economia desde seu lançamento. Em 24 anos de atuação, o programa superou a marca de 50 milhões de operações. Somente em 2021, foram emprestados R$ 12,7 bilhões.