Eusébio é a cidade da RMF que mais cortou empregos em 2023

A cidade de Eusébio apresentou o pior resultado do mercado de trabalho da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no acumulado de janeiro a maio deste ano.

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), foram eliminados 237 empregos com carteira assinada em Eusébio, resultado de 7.660 admissões e 7.897 demissões registradas nos cinco primeiros meses do ano.

Entre as cidades da RMF, além de Eusébio, apenas Pacajus, Cascavel e Chorozinho apresentaram resultados negativos, ou seja, com mais desligamentos do que contratações.

Já entre os que mais geraram vagas, Fortaleza lidera com enorme vantagem, seguida por Caucaia e Horizonte.

Ranking do emprego na RMF (janeiro a maio)

Fortaleza: 9.575 empregos Caucaia: 801 Horizonte: 475 São Gonçalo do Amarante: 462 Aquiraz: 286 Itaitinga: 267 Maracanaú: 237 Maranguape: 104 Pacatuba: 69 Pindoretama: 67 Guaiúba: 28 Chorozinho: -21 Cascavel: -98 Pacajus: -181 Eusébio: -237

