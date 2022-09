Estímulo 2020, que apoia pequenos negócios, já emprestou mais de R$ 130 milhões

Criado para apoiar pequenos negócios durante a pandemia, o Fundo Social Estímulo 2020 já emprestou R$ 136 milhões, o dobro do captado com as doações para o projeto.

A iniciativa, que conta com a participação de executivos, empresas e artistas, ajudou milhares de negócios a sobreviverem durante os períodos mais críticos da pandemia e é finalista do troféu do Prêmio Empreendedor Social - Lições e Desafios da Era Covid, na categoria “Destaques da Pandemia”.

Participam iniciativas que combatem os desafios da emergência sanitária, trazendo soluções de impacto social e econômico para problemas agravados no contexto de crise.

No Ceará, a chegada do Estímulo 2020 contou com a parceria da Somos Um – organização de apoio e fomento aos negócios de impacto socioambiental positivo. Somente no primeiro ano de operação da iniciativa no Estado, o Estímulo ajudou mais de 142 empresas, disponibilizando um total de R$ 10 milhões.

Além do apoio financeiro, são disponibilizadas ferramentas de capacitação profissional para que o empreendedor cuide do seu próprio negócio, nas áreas de educação financeira, marketing digital e gestão.

A solicitação do apoio financeiro pode ser feita diretamente no site. O valor máximo da operação deve corresponder a até um mês do faturamento bruto da empresa, que deve variar entre R$ 10 mil e R$ 400 mil, nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e, em São Paulo, a partir de R$ 30 mil. Os juros mensais são de 1,75% e a quitação pode ser realizada em 21 vezes, com carência de três meses para o primeiro pagamento.

