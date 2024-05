Empresa cearense investe R$ 50 milhões e abrirá 4ª indústria de ração animal

A Integral Agroindustrial, grupo cearense especializado em nutrição animal, inaugura, ainda neste semestre, uma nova unidade de produção, em Paragominas, no Pará. O investimento na fábrica é de R$ 50 milhões.

Com previsão de gerar 500 empregos, a planta terá capacidade produtiva de 20.000t/mês em dois turnos de produção.

O movimento marca a chegada da companhia cearense à região Norte. A indústria transformará grãos e farinhas já produzidos na região em alimentos para animais, incluindo pets e também equinos, aves e suínos.

De acordo com Marcos Lima, diretor da Integral Agroindustrial, Paragominas foi escolhida pela localização que permitirá uma logística mais competitiva e eficiente, facilitando também a entrada em outros mercados como Tocantins e Maranhão.

Crescimento

“A operação de produção inicia agora em Paragominas, e temos como oportunidades de crescimento o próprio estado do Pará, que traz muitas possibilidades de negócios. E a gente vai atuar também no estado do Tocantins, a partir de Paragominas, portanto, a gente consegue ter uma participação maior nesse estado, que também tem grande potencial produtivo. E o estado do Maranhão também vai ser atendido a partir dessa unidade”, afirma.

Dona de marcas como Integral Mix, Tratto e Yep, a fabricante possui unidades industriais em Fortaleza (CE), Paulo Afonso (BA) e Lindóia (SP).

A empresa conta com mais de mil funcionários.

