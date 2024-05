Em expansão, Colégio Darwin terá 2ª unidade em Fortaleza e abrirá 40 empregos

O Colégio Darwin abrirá sua segunda unidade em Fortaleza, com previsão de início da operação em 2025. A nova escola ficará no Dionísio Torres (Rua Professor Francisco Gonçalves, 225), em uma área de aproximadamente 3000 metros quadrados.

A família Paz, proprietária da empresa, não revela o valor do investimento. Convém frisar que Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Esporte Clube, embora seja da família, não está mais no dia a dia da operação.

Segundo o Darwin, a expectativa é gerar 40 empregos diretos com a expansão, desde a equipe pedagógica às demais áreas da unidade.

O projeto prevê espaços para aulas práticas de inovação, bilíngues e socioemocionais, quadra de esportes, etc.

'Expansão responsável'

“O Darwin vem crescendo, significativamente, nos últimos anos e a quantidade de famílias em busca de uma educação como a nossa, que soma aos resultados atendimento individualizado e acolhimento, também. Vem daí o sonho de uma segunda sede, dentro de uma política responsável de expansão, que agora se transforma em realidade”, explica Sávio Paz, Diretor Geral do colégio.

A nova sede vai começar as atividades recebendo alunos do Infantil I até a 1ª série do Ensino Médio, com previsão de expansão para as demais séries do Ensino Médio nos anos subsequentes. A primeira sede da escola fica no Meireles.

