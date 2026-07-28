CVPAR compra Sadoc e entra no mercado de câmbio

A CVPAR anunciou a aquisição da Sadoc, corretora cearense de câmbio com mais de 70 mil clientes e US$ 920 milhões transacionados entre 2023 e 2025.

A compra depende de aprovação do Banco Central e marca a entrada do grupo de Cláudio Vale no segmento de câmbio. O nome da marca será mantido após a conclusão do negócio.

Diversificação

Fundada em 1991, a Sadoc concentra 95% de sua base no Nordeste, sobretudo no Ceará. A empresa será incorporada à estrutura da CV Invest, DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) do Grupo CVPAR.

Phylipe Corsini, Head de Distribuição da CV Invest, afirma que a operação amplia o ecossistema financeiro do grupo, que já atua em crédito, gestão de recursos, M&A, mercado de capitais e distribuição de valores mobiliários.

A CVPAR planeja instalar uma plataforma comercial em São Paulo para apoiar a expansão da Sadoc no Sudeste, voltada a empresas importadoras e exportadoras. A marca "Sadoc by CVPAR" está entre as alternativas avaliadas para o Nordeste.