Comércio propõe ampliar horário de lojas em Fortaleza no novo decreto

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, propôs hoje (24), em reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, a ampliação do horário de funcionamento do comércio de Fortaleza no novo decreto de isolamento social, que deve entrar em vigor a partir de segunda-feira (28).

A ideia do varejo fortalezense é que as lojas de rua passem a funcionar de 9h às 19h, enquanto as de shopping centers, de 10h às 22h.

Caso aprovada a proposta, o comércio retornaria ao expediente habitual, praticado antes da crise sanitária.

O comitê deve se reunir na sexta para voltar a discutir as medidas de combate à pandemia, mas o Estado ainda não informou se o anúncio sobre o novo decreto sairá amanhã.

Seguindo as orientações do atual decreto, as lojas de rua funcionam de 10h às 19h, e os estabelecimentos de shoppings, de 12h às 22h.

Aumento da capacidade nos shoppings

A CDL também solicitou, na reunião, que a capacidade de funcionamento das lojas de shopping centers seja de 80%. Hoje, a operação está restrita a 50% de ocupação interna e de vagas de estacionamento.

Cavalcante argumenta que os lojistas têm seguido os protocolos sanitários e acrescenta que os consumidores também têm sido conscientes com as medidas de prevenção.

Assis Cavalcante Presidente da CDL Fortaleza "Por isso, a CDL está pedindo o horário estendido do comércio, porque fazendo dessa forma o atendimento será diluído evitando aglomeração nas lojas de rua e dos shoppings”.

Restaurantes

Já para o setor de alimentação fora do lar, a expectativa é de que o Governo do Estado amplie o horário de funcionamento para bares e restaurantes até as 23h.

No entanto, segundo Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Ceará), o Estado tem mantido "silêncio absoluto" em relação ao próximo decreto.

Righetto ponderou que a ampliação de horário seria uma forma de reduzir o impacto econômico sobre o setor após a retirada de algumas isenções e benefícios dados pelo próprio Governo.

"A expectativa é de flexibilizar pelo menos até as 23 horas para os restaurantes. Mas estão mantendo silêncio absoluto. Só conseguimos ter alguma noção quando ocorre a reunião de sexta", disse.

Eventos

A incerteza sobre o novo conjunto de medidas é apontada também pelo setor de eventos, segundo Circe Jane, presidente do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos-CE).

Ela afirmou, contudo, que os empresários do setor devem ter uma reunião com representantes do Estado ainda nesta quinta-feira (24) para tratar sobre o próximo decreto.

Colaborou Samuel Quintela