Com meta de alcançar 15 escolas no Ceará, Multiverso chega a Maracanaú

Após adquirir a primeira escola em Fortaleza, a Multiverso Educação avança para a Região Metropolitana, onde construirá uma unidade com investimentos de R$ 6 milhões e previsão de inauguração no início de 2025.

O Município doou imóvel público para o colégio, que ficará no bairro Luzardo Viana. Com previsão de faturamento anual de R$ 5 milhões, a escola, cuja área será de 20 mil m², terá da Educação Infantil ao Ensino Médio, além de tempo integral e atividades esportivas.

A previsão é que 50% do quadro funcional seja ocupado por pessoas domiciliadas em Maracanaú. Além disso, bolsas integrais serão ofertadas por ano, para os melhores alunos da rede pública do Ensino Médio.

Fundada no fim de 2022, a empresa cearense quer atingir um portifólio de 15 escolas e atingir R$ 100 milhões em faturamento. A estratégia consiste em adquirir e construir unidades de médio porte, em bairros periféricos.

A primeira aquisição foi o Colégio Sousa Correia, hoje Multiverso Messejana, que, segundo a companhia, está em processo de melhorias em infraestrutura e eficiência operacional.

“A escola tem papel fundamental para as transformações sociais e deve estar comprometida com a renovação da sociedade. Estamos muito felizes em iniciar essa fase em Maracanaú, mais um passo para nos firmarmos como a rede de ensino referência no Brasil para famílias que buscam formação inovadora, integral e acessível”, afirma o CEO da Rede Multiverso Educação, Fernando Pontes.

