Com inscrição gratuita, Cresce Ceará debate comércio exterior; veja programação

O evento trará discussões práticas para quem exporta e importa.

Escrito por
Victor Ximenes victor.ximenes@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: As inscrições são gratuitas.
Foto: Foto: LC Moreira

No dia 3 de dezembro, empresários, especialistas e acadêmicos se reunirão para a 2ª edição do Cresce Ceará, evento do Diário do Nordeste que, neste ano, debate desafios e soluções para o comércio exterior do Estado, em meio a diversas mudanças no panorama global ocorridas em 2025.

As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo link.

Com dois painéis contando com fundadores e executivos de grandes empresas, o evento busca ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa, contribuindo para o desenvolvimento econômico.

Veja a composição dos painéis.

Painel: Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz 

  • Paulo Henrique Sampaio Nobre CEO da Vonixx
  • Bruno Bastos, Cofundador e Diretor de produtos da GoCase 
  • Carlos Alberto Nunes, Diretor comercial da Tecer Terminais 
  • Karina Frota, Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN

Mediação: Victor Ximenes 

Painel: Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer

  • Cristiano Maia, Exportador e maior criador de camarão do país 
  • Luiz Roberto Barcelos, Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas 
  • Amílcar Silveira, Presidente da Faec 
  • André Magalhães, Diretor comercial do Complexo do Pecém 
  • Representante do BNB 

Mediação: Egídio Serpa

Serviço: 

Cresce Ceará 
Data: 03 de dezembro 
Horário: 8h às 12h 
Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota) 
Inscrições gratuitas

