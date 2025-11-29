Com inscrição gratuita, Cresce Ceará debate comércio exterior; veja programação

No dia 3 de dezembro, empresários, especialistas e acadêmicos se reunirão para a 2ª edição do Cresce Ceará, evento do Diário do Nordeste que, neste ano, debate desafios e soluções para o comércio exterior do Estado, em meio a diversas mudanças no panorama global ocorridas em 2025.

As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo link.

Com dois painéis contando com fundadores e executivos de grandes empresas, o evento busca ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa, contribuindo para o desenvolvimento econômico.

Veja a composição dos painéis.

Painel: Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz

Paulo Henrique Sampaio Nobre CEO da Vonixx

Bruno Bastos, Cofundador e Diretor de produtos da GoCase

Carlos Alberto Nunes, Diretor comercial da Tecer Terminais

Karina Frota, Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN

Mediação: Victor Ximenes

Painel: Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer

Cristiano Maia, Exportador e maior criador de camarão do país

Luiz Roberto Barcelos, Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas

Amílcar Silveira, Presidente da Faec

André Magalhães, Diretor comercial do Complexo do Pecém

Representante do BNB

Mediação: Egídio Serpa

Serviço:

Cresce Ceará

Data: 03 de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota)

Inscrições gratuitas