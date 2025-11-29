Com inscrição gratuita, Cresce Ceará debate comércio exterior; veja programação
O evento trará discussões práticas para quem exporta e importa.
No dia 3 de dezembro, empresários, especialistas e acadêmicos se reunirão para a 2ª edição do Cresce Ceará, evento do Diário do Nordeste que, neste ano, debate desafios e soluções para o comércio exterior do Estado, em meio a diversas mudanças no panorama global ocorridas em 2025.
As inscrições são gratuitas e estão abertas pelo link.
Com dois painéis contando com fundadores e executivos de grandes empresas, o evento busca ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa, contribuindo para o desenvolvimento econômico.
Veja a composição dos painéis.
Painel: Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz
- Paulo Henrique Sampaio Nobre CEO da Vonixx
- Bruno Bastos, Cofundador e Diretor de produtos da GoCase
- Carlos Alberto Nunes, Diretor comercial da Tecer Terminais
- Karina Frota, Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN
Mediação: Victor Ximenes
Painel: Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer
- Cristiano Maia, Exportador e maior criador de camarão do país
- Luiz Roberto Barcelos, Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas
- Amílcar Silveira, Presidente da Faec
- André Magalhães, Diretor comercial do Complexo do Pecém
- Representante do BNB
Mediação: Egídio Serpa
Serviço:
Cresce Ceará
Data: 03 de dezembro
Horário: 8h às 12h
Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota)
Inscrições gratuitas
