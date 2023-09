Com foco na transição energética, Expolog 2023 terá nomes internacionais

Esse conteúdo é apoiado por:

A Expolog 2023, a ser realizada nos dias 22 e 23 de novembro, no Centro de Eventos, em Fortaleza, contará com especialistas nacionais e internacionais do setor logístico.

Entre as presenças confirmadas, está Carlos Augusto Salcedo Zaldivar, Ministro Conselheiro para Assuntos Agropecuários do Panamá.

Salcedo já foi vice-ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrícola e tem participação ativa na legislação sobre dos AgroParques, segurança alimentar, uso de etanol e área econômica especial de água doce.

Sob o tema "Governança e Logística para a Transição Energética", o evento discutirá as tendências, desafios e oportunidades no cenário logístico global. Além disso, o programa incluirá o 4º Seminário Logística no Agronegócio.

O evento terá um acréscimo de 37% no número de estandes em comparação com o ano anterior, totalizando 186. Espera-se um aumento de 20% nas negociações iniciadas durante o evento em relação a 2022, com previsão de ultrapassar a marca de R$ 11 milhões em transações comerciais.

As inscrições jsão gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento.

Serviço

18ª EXPOLOG – Feira Internacional de Logística

Data: 22 e 23 de novembro de 2023

Local: Centro de Eventos do Ceará

Mais informações em feiraexpolog.com.br/

Evento gratuito