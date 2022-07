Centro Fashion retoma feira da madrugada a partir desta quarta (13)

Após quatro anos, o Centro Fashion Fortaleza volta a realizar a Feira da Madrugada, que deve atrair 600 sacoleiras e 30 ônibus e vans de diversas partes do Norte e Nordeste.

O evento começa amanhã (13) e será realizado das 4h às 8h, durante julho e agosto, todas as quartas-feiras e sábados.

Mais de 500 operações de fabricantes e atacadistas estarão disponíveis para os revendedores em diversos segmentos de moda feminina, masculina, infantil, acessórios, calçados e outros.

A expectativa é que a feira receba sacoleiros de várias cidades do interior do Ceará, além de estados como Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

“Nós temos muitos fabricantes no Centro Fashion Fortaleza, que vendem moda de qualidade com preços excelentes. Portanto, a Feira da Madrugada é direcionada a todos eles e às revendedoras do Norte e Nordeste. O Centro Fashion irá fornecer toda infraestrutura (incluindo hotel), segurança e conforto para feirantes e sacoleiras trabalharem”, diz o superintendente do Centro Fashion, André Vajas

Serviço

Feira da Madrugada do Centro Fashion Fortaleza

Quando: 13/7/22 (quarta-feira) e todas as quartas e sábados de julho e agosto

Horário: De 4h às 8h

Local: Centro Fashion Fortaleza, Setor Azul, entrada pela Rua Adriano Martins.

