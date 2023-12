Cearenses gastam mais de 10% da renda com combustíveis em 2023

As despesas com combustíveis consumiram, em média, 11,3% da renda das famílias cearenses em 2023, aponta o estudo Monitor de Preços de Combustíveis, realizado pela Fipe e Veloe.

Esse comprometimento orçamentário para abastecer carros e motos é o quinto maior do Brasil - o que reforça o peso dos combustíveis nas despesas dos cearenses. Somente Maranhão, Alagoas, Bahia e Pernambuco apresentaram proporções maiores.

Para além dos preços dos combustíveis no Ceará, que frequentemente figuram entre os mais elevados do País, há a questão da renda média dos trabalhadores locais, que costuma ficar na metade de baixo da tabela.

Comparando com estados mais ricos, nota-se uma diferença substancial nesse indicador. No Distrito Federal, os motoristas gastam 3,5% do orçamento com gasolina, diesel e outros combustíveis - o menor percentual nacional. São Paulo vem em seguida, com 4,9%. Veja o ranking abaixo.

Gasto do orçamento com combustíveis (por estado)

Maranhão: 12,1% Alagoas: 11,9% Bahia: 11,4% Pernambuco: 11,3% Ceará: 11,3%

