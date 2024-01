Cearense é selecionado para representar jovens do Brasil no Fórum Econômico de Davos

O cearense Italo Ribeiro Alves foi escolhido, juntamente a um grupo de outros oito jovens de diversas partes do planeta, para representar a juventude brasileira no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, a ser realizado de 15 a 19 de janeiro.

Nascido e criado no Bom Jardim, em Fortaleza, e ex-estudante de escolas públicas, Italo - que é servidor humanitário no Alto Comissariado da ONU para Refugiados e doutorando em estudos de conflito e paz na University for Peace - participará de painéis sobre colaboração intergeracional com líderes do setor privado e público, reuniões fechadas com presidentes de grandes empresas, como Microsoft e SAP, e palestras da Organização das Nações Unidas e Banco Mundial.

"Um dos principais pilares do programa deste ano é a reconstrução da segurança e da cooperação num mundo fraturado. Num contexto em que atingimos recordes mundiais de deslocamentos forçadas devido aos efeitos da guerra, das alterações climáticas, da discriminação e da perseguição política, ao mesmo tempo que a confiança do público nas instituições para resolver estas questões urgentes se deteriora", destaca.

