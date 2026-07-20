Cearense Arco Educação terá R$ 300 milhões do BNDES, de olho em IA no ensino

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comunicou, nesta segunda-feira (20), a aprovação de R$ 300 milhões em financiamento para a Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de Ensino S.A. (CBE), subsidiária da cearense Arco Educação.

Conforme o banco de fomento, o aporte conta com recursos do programa BNDES Mais Inovação, com objetivo de acelerar o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de ensino e a integração com inteligência artificial na jornada de gestores escolares, professores e alunos.

O projeto também apoiará a expansão de soluções integradas e ferramentas para a gestão escolar.

“A tecnologia só faz sentido quando potencializa o trabalho de quem está no dia a dia da escola. Nosso compromisso é apoiar o desenvolvimento dos professores e das equipes de gestão e pedagógicas, otimizando o uso do tempo e oferecendo recursos para que consigam focar no desenvolvimento de cada aluno. O investimento chega para acelerar este trabalho”, afirma Ari de Sá Neto, CEO da Arco Educação.

Maior plataforma de educação básica da América Latina, a Arco atende mais de 4 milhões de estudantes em todos os estados do País. Fundada em 2006, em Fortaleza (CE), a companhia foi pioneira no uso de Inteligência Artificial como ferramenta para as escolas.