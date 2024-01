Ceará vai investir R$ 55 milhões para construir 500 arenas de beach tennis públicas

O Governo do Estado vai implantar 501 arenas de Beach Tennis em cidades de todas as regiões do Ceará, com um investimento previsto de R$ 55 milhões, montante oriundo do Tesouro Estadual.

O processo de licitação para selecionar as construtoras que executarão os serviços foi iniciado nesta semana. O projeto, de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), deve começar ainda no primeiro semestre de 2024.

As areninhas terão 552 metros quadrados de área, com duas quadras de areia de 23 metros de comprimento por 11 de largura e poderão ser utilizadas também para a prática de futevôlei e outras atividades esportivas.

Esse novo programa surge na esteira das areninhas de futebol, um projeto já consolidado em gestões anteriores.