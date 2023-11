Ceará ganha uma posição em ranking nacional de inovação

O Ceará subiu, neste ano, uma posição no ranking do Índice de Inovação dos Estados, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado (Fiec). Na edição atual do levantamento, que contempla todas as unidades da Federação, o Estado ficou na oitava posição - em 2022, havia sido o nono.

Com um índice de 0,281, o Ceará obteve o melhor resultado do Nordeste, à frente de Rio Grande do Norte e Pernambuco, os quais, nacionalmente, aparecem na 11ª e 12ª posições, respectivamente.

O Índice Fiec é composto de duas dimensões: Capacidades e Resultados, com 6 indicadores cada, entre eles capital humano, infraestrutura, produção científica e competitividade.

Entre as categorias, a melhor colocação do Ceará foi em Intensidade Tecnológica e

Criativa, em que ficou em 4º lugar do Brasil. E a pior foi em empreendedorismo (17º).

São Paulo segue na primeira posição geral e, em seguida, aparecem Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Veja o ranking abaixo.

